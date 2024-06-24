Небензя: теракт в Севастополе обсудят на следующем заседании СБ ООН по Украине
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Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Это будет обсуждаться на следующем регулярном брифинге по Украине, который обязательно состоится в июле, как мы делаем это каждый месяц», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.
Согласно последним данным, в результате украинской атаки ракетами ATACMS погибли четыре человека, включая двоих детей. Также пострадали более 150 человек.