Небензя: теракт в Севастополе обсудят на следующем заседании СБ ООН по Украине

Атака Украины на гражданскую инфраструктуру Севастополя станет предметом обсуждения на следующем заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Это будет обсуждаться на следующем регулярном брифинге по Украине, который обязательно состоится в июле, как мы делаем это каждый месяц», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.

Согласно последним данным, в результате украинской атаки ракетами ATACMS погибли четыре человека, включая двоих детей. Также пострадали более 150 человек.