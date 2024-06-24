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Небензя: теракт в Севастополе обсудят на следующем заседании СБ ООН по Украине

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Атака Украины на гражданскую инфраструктуру Севастополя станет предметом обсуждения на следующем заседании Совета Безопасности ООН.
Небензя: теракт в Севастополе обсудят на следующем заседании СБ ООН по Украине
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Это будет обсуждаться на следующем регулярном брифинге по Украине, который обязательно состоится в июле, как мы делаем это каждый месяц», — цитирует его ТАСС. 

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.

Согласно последним данным, в результате украинской атаки ракетами ATACMS погибли четыре человека, включая двоих детей. Также пострадали более 150 человек.

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