В Москве выпустили карту «Тройка» к 40-летию музея-заповедника «Царицыно»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
На тематической карте размещена видовая фотография музея-заповедника, 40-летие которого отмечается в 2024 году, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Приобрести данную «Тройку» можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах метрополитена, а также на стойках «Живое общение».
Ранее сообщалось, что виртуальная карта «Тройка» заработала в общественном транспорте.