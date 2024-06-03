В Москве выпустили карту «Тройка» к 40-летию музея-заповедника «Царицыно»

В Департаменте транспорта Москвы рассказали о выпуске транспортной карты «Тройка», посвящённой музею-заповеднику «Царицыно».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

На тематической карте размещена видовая фотография музея-заповедника, 40-летие которого отмечается в 2024 году, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Приобрести данную «Тройку» можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах метрополитена, а также на стойках «Живое общение».

Ранее сообщалось, что виртуальная карта «Тройка» заработала в общественном транспорте.