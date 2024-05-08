В десяти городах России ко Дню Победы появятся интерактивные инсталляции от VK

С 8 по 12 мая в десяти городах России появятся зеркальные инсталляции от VK. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Стелы будут расположены в популярных парках и местах празднования во Владикавказе, в Волгограде, Воронеже, Грозном, Москве, Новороссийске, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Туле.

С их помощью прохожие смогут узнать интересные факты об истории улиц, а также увидеть их облик в военные годы: на одной из граней стелы расположены отреставрированные с помощью технологии облака Mail.ru цветные фотографии локаций.

Перейдя по QR-коду на стеле, каждый сможет сохранить память о своих героях, отреставрировав их чёрно-белые фотографии или восстановив утерянные элементы на старых снимках.

Ранее сообщалось, что платформа VK Play анонсировала запуск раздела «Лаборатория».