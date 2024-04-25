Платформа VK Play анонсировала запуск раздела «Лаборатория»

Платформа VK Play поделилась достижениями и анонсировала запуск раздела «Лаборатория». Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что за прошедший год количество зарегистрированных аккаунтов на VK Play достигло отметки 38,5 млн, а ежемесячная активная аудитория проекта за IV квартал 2023 года составила 16,4 млн пользователей. Игровая экосистема продолжила расти по всем направлениям и запустила несколько новых проектов.

Также площадка расширила количество носителей, на которых представлены продукты VK Play: стриминговая платформа VK Play Live и облачный гейминг VK Play Cloud стали доступны на устройствах со Smart TV.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» начали автоматически скрывать ненормативную лексику.