Платформа VK Play анонсировала запуск раздела «Лаборатория»
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Отмечается, что за прошедший год количество зарегистрированных аккаунтов на VK Play достигло отметки 38,5 млн, а ежемесячная активная аудитория проекта за IV квартал 2023 года составила 16,4 млн пользователей. Игровая экосистема продолжила расти по всем направлениям и запустила несколько новых проектов.
Также площадка расширила количество носителей, на которых представлены продукты VK Play: стриминговая платформа VK Play Live и облачный гейминг VK Play Cloud стали доступны на устройствах со Smart TV.
Ранее сообщалось, что «Одноклассники» начали автоматически скрывать ненормативную лексику.