«Одноклассники» начали автоматически скрывать ненормативную лексику

«Одноклассники» начали автоматически обнаруживать на платформе нецензурные слова и скрывать их. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что новая технология «Одноклассников» автоматически распознаёт нецензурные слова и производные от них и моментально скрывает их специальными символами — звёздочками. Это касается любых публичных текстов, например постов и статусов, подписей под фотографиями и видео, названий и описаний групп. Такая мера призвана защищать пользователей от оскорблений и снизить уровень токсичного общения, особенно в комментариях, чтобы люди могли взаимодействовать друг с другом в безопасном пространстве.

Обновление уже доступно в соцсети. При желании пользователи могут отказаться от него — зайти в настройки профиля, в разделе «Публичность» выбрать «Дополнительно» и выключить опцию «Включить фильтрацию нецензурной лексики».

Ранее сообщалось, что VK открывает набор на оплачиваемую летнюю стажировку.