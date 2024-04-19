RT в Telegram
Подпишись

VK открывает набор на оплачиваемую летнюю стажировку

Короткая ссылка
VK приглашает студентов и начинающих специалистов на оплачиваемую летнюю стажировку по техническим, digital- и креативным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба VK.
VK открывает набор на оплачиваемую летнюю стажировку
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что участники смогут поработать над реальными задачами сервисов VK и поучиться у опытных наставников. В летнем наборе программы впервые появятся вакансии в команды магазина приложений RuStore и коммуникационной платформы VK WorkSpace.

Стажёров ждут в командах «ВКонтакте», «VK Маркета», VK Tech, VK Education, Mail.ru, VK WorkSpace, RuStore и других сервисов компании. Стажировка будет длиться три или шесть месяцев и занимать от 20 до 40 часов в неделю. Формат и график зависят от вакансии: часть позиций предполагает очное присутствие в офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани или Сочи, другие — удалённый или гибридный режим работы.

Всем кандидатам необходимо пройти отбор, состоящий из тестирования, HR- и технического собеседования. Приём заявок на летнюю стажировку открыт на сайте.

Ранее сообщалось, что VK открывает набор на шесть бесплатных программ креативной платформы «Простор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить