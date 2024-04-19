VK открывает набор на оплачиваемую летнюю стажировку

VK приглашает студентов и начинающих специалистов на оплачиваемую летнюю стажировку по техническим, digital- и креативным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что участники смогут поработать над реальными задачами сервисов VK и поучиться у опытных наставников. В летнем наборе программы впервые появятся вакансии в команды магазина приложений RuStore и коммуникационной платформы VK WorkSpace.

Стажёров ждут в командах «ВКонтакте», «VK Маркета», VK Tech, VK Education, Mail.ru, VK WorkSpace, RuStore и других сервисов компании. Стажировка будет длиться три или шесть месяцев и занимать от 20 до 40 часов в неделю. Формат и график зависят от вакансии: часть позиций предполагает очное присутствие в офисах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани или Сочи, другие — удалённый или гибридный режим работы.

Всем кандидатам необходимо пройти отбор, состоящий из тестирования, HR- и технического собеседования. Приём заявок на летнюю стажировку открыт на сайте.

Ранее сообщалось, что VK открывает набор на шесть бесплатных программ креативной платформы «Простор».

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