VK открывает набор на шесть бесплатных программ креативной платформы «Простор»

VK открывает набор на бесплатные программы креативной платформы «Простор». Об этом сообщает пресс-служба VK.

Набор стартует на бесплатные программы по шести направлениям. В том числе в этом сезоне появятся три новых трека: «Рекламное видео», «Музыкальное продюсирование» и «Основы творчества».

В этом сезоне можно подать заявку на программы по созданию рекламного видео и общему творческому развитию, марафон по дизайну, музыкальному видео, продюсированию и медиаарту. Резиденты «Простора» освоят актуальные инструменты в выбранном направлении, а лучшие из них смогут воплотить свои идеи под руководством кураторов: снять рекламные ролики или видеоклипы, разработать аранжировки или обложки для известных артистов, создать объекты медиаискусства и показать их на знаковых площадках.

Участники программы «Рекламное видео» будут снимать рекламные ролики в формате коротких вертикальных видео для крупных и локальных брендов.

Ранее сообщалось, что VK запустила открытый бета-тест генеративных нейросетей для всех пользователей сервисов Mail.ru.