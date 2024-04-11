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Генеративный ИИ стал доступен всем пользователям Mail.ru

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VK запустила открытый бета-тест генеративных нейросетей для всех пользователей сервисов Mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба VK.

Отмечается, что на этапе закрытого тестирования возможности искусственного интеллекта уже смогли попробовать более 1 млн пользователей.

Суммаризация писем в почте и генерация поздравлений в календаре стали самыми популярными функциями. Ими воспользовались 47,8 и 33,4% пользователей нейросетей Mail.ru соответственно. Они помогают пользователям собрать короткий пересказ входящего, выделив главное, и создать текст поздравления с предстоящим праздником. Чаще всего новые возможности тестировали владельцы смартфонов с iOS — более 52%.

Для того чтобы начать работу с нейросетью, необходимо зайти в приложение почты или календаря либо открыть облако или заметки в браузере и найти знак генерации.

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