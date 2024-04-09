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«ВКонтакте» раскрыла результаты обновления партнёрской программы

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«ВКонтакте» рассказала, как выросла активность сообществ — участников обновлённой партнёрской программы социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«ВКонтакте» раскрыла результаты обновления партнёрской программы
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что более 7,8 тыс. новых сообществ присоединились к партнёрской программе «ВКонтакте» за год.

За период с мая 2023 по март 2024 года участники, которые соответствовали новым критериям партнёрской программы «ВКонтакте», получили в три раза больше просмотров от пользователей. Подписчики проводят больше времени в пабликах и в 2,8 раза чаще оставляют комментарии, лайки и другие реакции.

Обновление партнёрской программы стало частью общей стратегии компании по работе с авторами. В течение года социальная сеть поддерживала вовлекающие и развивающиеся сообщества: авторы получали экспертные рекомендации по созданию и продвижению контента. Благодаря этому паблики смогли обновить контентную стратегию, стать участниками программы монетизации и улучшить показатели.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила центр цифрового комфорта.

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