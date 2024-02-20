RT в Telegram
Подпишись

«ВКонтакте» представила центр цифрового комфорта

Короткая ссылка
Соцсеть «ВКонтакте» запустила центр цифрового комфорта, теперь пользователи смогут больше узнать о ментальном здоровье и защите от рисков в интернете.
«ВКонтакте» представила центр цифрового комфорта
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Отмечается, что в проекте собраны советы по доверительному общению в сети для взрослых и детей, полезные материалы по поддержке психологического здоровья и тематические новости соцсети. Запуск стал частью стратегии «ВКонтакте» по обеспечению комфортного цифрового пространства для пользователей.

В центре цифрового комфорта пользователям доступны рекомендации, как вести себя в сложных ситуациях, с которыми можно столкнуться в сети, нормы и принципы «ВКонтакте» по формированию комфортной цифровой среды. Среди материалов центра — советы, как реагировать на кибербуллинг и справляться с ним, как выстраивать доверительные отношения с детьми и говорить с ними об онлайн-безопасности, как распознать злоумышленников в сети, и другие рекомендации.

Проект состоит из пяти разделов: «Рекомендации детям», «Рекомендации родителям», «Противодействие вражде и травле», «Противодействие злоумышленникам» и «Цифровой комфорт».

Ранее сообщалось, что VK Education открывает бесплатные образовательные программы в IT и Digital.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить