«ВКонтакте» представила центр цифрового комфорта

Соцсеть «ВКонтакте» запустила центр цифрового комфорта, теперь пользователи смогут больше узнать о ментальном здоровье и защите от рисков в интернете.

Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Отмечается, что в проекте собраны советы по доверительному общению в сети для взрослых и детей, полезные материалы по поддержке психологического здоровья и тематические новости соцсети. Запуск стал частью стратегии «ВКонтакте» по обеспечению комфортного цифрового пространства для пользователей.

В центре цифрового комфорта пользователям доступны рекомендации, как вести себя в сложных ситуациях, с которыми можно столкнуться в сети, нормы и принципы «ВКонтакте» по формированию комфортной цифровой среды. Среди материалов центра — советы, как реагировать на кибербуллинг и справляться с ним, как выстраивать доверительные отношения с детьми и говорить с ними об онлайн-безопасности, как распознать злоумышленников в сети, и другие рекомендации.

Проект состоит из пяти разделов: «Рекомендации детям», «Рекомендации родителям», «Противодействие вражде и травле», «Противодействие злоумышленникам» и «Цифровой комфорт».

Ранее сообщалось, что VK Education открывает бесплатные образовательные программы в IT и Digital.