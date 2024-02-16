VK Education открывает бесплатные образовательные программы в IT и Digital

VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в сферах IT и Digital.

Об этом сообщает пресс-служба VK.

Набор запускается на программы и курсы по 14 востребованным техническим и нетехническим направлениям, среди которых разработка, машинное обучение, информационная безопасность, продуктовые исследования, гибкие навыки. Обучение бесплатное и ориентировано на разные уровни подготовки.

Лучшие студенты смогут претендовать на позиции в штате компании или приглашение на стажировку.

Весенний набор на программы VK Education включает в себя три направления: IT-курсы, проект Digital Camp по нетехническим специальностям и курс по гибким навыкам. Участников ждёт практико-ориентированное обучение, среди форматов — открытые лектории, асинхронные курсы и программы с конкурсным отбором.

Отмечается, что программы разработаны ведущими экспертами «ВКонтакте», «Одноклассников», Почты и Облака Mail.ru, VK Play, VK Tech и других проектов компании.

Под руководством опытных экспертов VK студенты будут работать над реальными задачами и получат набор навыков, необходимых для карьеры в IT.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» достигла рекордного показателя охвата среди населения России.