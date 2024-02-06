«ВКонтакте» достигла рекордного показателя охвата среди населения России
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Отмечается, что в декабре 2023 года показатель достиг 73% (данные проекта Mediascope Cross Web).
В декабре 2023 года этот охват составил 73%. «ВКонтакте» укрепляет лидерство как самая популярная соцсеть в России: ежемесячно ею пользуются 89 млн пользователей. Самыми востребованными у пользователей сервисами внутри социальной сети являются видео, вертикальные видео, лента новостей и лента рекомендаций.
В топ соцсетей по охвату, по данным исследования, также вошли Telegram (68%), TikTok (55%) и «Одноклассники» (43%).
Ранее сообщалось, что VK Fest расширит географию в 2024 году.