Социальная сеть «ВКонтакте» достигла рекордного показателя охвата среди населения России. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что в декабре 2023 года показатель достиг 73% (данные проекта Mediascope Cross Web).

В декабре 2023 года этот охват составил 73%. «ВКонтакте» укрепляет лидерство как самая популярная соцсеть в России: ежемесячно ею пользуются 89 млн пользователей. Самыми востребованными у пользователей сервисами внутри социальной сети являются видео, вертикальные видео, лента новостей и лента рекомендаций.

В топ соцсетей по охвату, по данным исследования, также вошли Telegram (68%), TikTok (55%) и «Одноклассники» (43%).

Ранее сообщалось, что VK Fest расширит географию в 2024 году.