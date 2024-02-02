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VK Fest в 2024 году расширяет географию

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VK Fest в 2024 году расширяет географию: фестиваль пройдёт в пяти городах, и впервые — в Уфе и Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что в 2024 году VK Fest пройдёт с 1 июня по 14 июля. Фестиваль объединит Уфу, Красноярск, Сириус (Сочи), Санкт-Петербург и Москву. Площадки проведения фестиваля во всех пяти городах будут известны позднее.

Даты и города VK Fest в 2024 году:

• 1 июня — Уфа;

• 8 июня — Красноярск;

• 15 июня — Сириус (Сочи);

• 29—30 июня — Санкт-Петербург;

• 13—14 июля — Москва.

Ранее сообщалось что пользователи «ВКонтакте» и «VK Клипов» увидят сериал, посвящённый блокаде Ленинграда.

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