VK Fest в 2024 году расширяет географию
Отмечается, что в 2024 году VK Fest пройдёт с 1 июня по 14 июля. Фестиваль объединит Уфу, Красноярск, Сириус (Сочи), Санкт-Петербург и Москву. Площадки проведения фестиваля во всех пяти городах будут известны позднее.
Даты и города VK Fest в 2024 году:
• 1 июня — Уфа;
• 8 июня — Красноярск;
• 15 июня — Сириус (Сочи);
• 29—30 июня — Санкт-Петербург;
• 13—14 июля — Москва.
Ранее сообщалось что пользователи «ВКонтакте» и «VK Клипов» увидят сериал, посвящённый блокаде Ленинграда.