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Пользователи «ВКонтакте» и «VK Клипов» увидят сериал, посвящённый блокаде Ленинграда

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Пользователи «ВКонтакте» и «VK Клипов» увидят сериал, посвящённый блокаде Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба VK.
Пользователи «ВКонтакте» и «VK Клипов» увидят сериал, посвящённый блокаде Ленинграда
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Отмечается, что в годовщину героического снятия блокады выйдет проект «Осталась одна Таня» — художественная интерпретация дневника ленинградской школьницы Тани Савичевой. Первые серии будут доступны к просмотру в марте 2024-го эксклюзивно во «ВКонтакте» и в «VK Клипах».

Сериал будет снят в формате коротких вертикальных видео: каждый из 33 эпизодов раскроет одно из воспоминаний главной героини. В основу художественной истории проекта лёг блокадный дневник Тани Савичевой — хроника судьбы её близких, — известный своей последней записью: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».

Помимо истории Тани, при создании сериала используются воспоминания очевидцев и реальные события начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Помимо эпизодов сериала, в сообществе проекта во «ВКонтакте» будут публиковаться съёмки бэкстейджа проекта и исторические факты.

Ранее сообщалось, что «VK Видео» поделилось планами платформы на 2024 год.

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