RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО провели парад под окнами ветеранов Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
Волонтёры Победы и школьники провели в Сургуте (ХМАО) парад под окнами ветеранов Великой Отечественной войны.
В ХМАО провели парад под окнами ветеранов Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу департамента культуры Сургута Антона Акулова.

«Всего в Сургуте проживают 203 человека, чья биография, чья личная судьба связаны с Великой Отечественной войной. Это, конечно же, ветераны, это труженики тыла, это несовершеннолетние узники концлагерей. Но в первую очередь особая категория — это непосредственные участники Великой Отечественной войны», — сказал Акулов.

В торжественном мероприятии также приняли участие представители патриотических объединений, творческие коллективы и представители городской администрации.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить