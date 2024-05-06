В ХМАО провели парад под окнами ветеранов Великой Отечественной войны

Волонтёры Победы и школьники провели в Сургуте (ХМАО) парад под окнами ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на главу департамента культуры Сургута Антона Акулова.

«Всего в Сургуте проживают 203 человека, чья биография, чья личная судьба связаны с Великой Отечественной войной. Это, конечно же, ветераны, это труженики тыла, это несовершеннолетние узники концлагерей. Но в первую очередь особая категория — это непосредственные участники Великой Отечественной войны», — сказал Акулов.

В торжественном мероприятии также приняли участие представители патриотических объединений, творческие коллективы и представители городской администрации.

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