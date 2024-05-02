В Подмосковье наградили лучших работников скорой помощи и поздравили их с профессиональным праздником.

Об этом сообщает 360.ru.

«Скорая — это первая линия, которая оказывает медицинскую помощь. От своевременного прибытия бригады, оперативного принятия решений и слаженной работы команды зависит жизнь людей», — отметила заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Татьяна Веселова.

Церемония награждения прошла во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске, за особые заслуги и в честь профессионального праздника медработников отметили почётными наградами.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.