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В Подмосковье наградили лучших работников скорой помощи

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В Подмосковье наградили лучших работников скорой помощи и поздравили их с профессиональным праздником.
В Подмосковье наградили лучших работников скорой помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru

«Скорая — это первая линия, которая оказывает медицинскую помощь. От своевременного прибытия бригады, оперативного принятия решений и слаженной работы команды зависит жизнь людей», — отметила заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Татьяна Веселова.

Церемония награждения прошла во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске, за особые заслуги и в честь профессионального праздника медработников отметили почётными наградами.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

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