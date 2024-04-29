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Жителей Москвы предупредили о лжекоммунальщиках

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Жителей Москвы предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками коммунальных служб. Гражданам советуют проявлять осторожность.
Жителей Москвы предупредили о лжекоммунальщиках
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал комитета городского хозяйства.

Как отметили в комитете, в праздничные дни сотрудники городских служб не проводят проверки и поквартирные обходы. В случае аварийной ситуации специалисты не приезжают без предупреждения.

Всю информацию о коммунальных проверках заранее публикуют на информационном стенде в подъезде дома и на сайте инженерных компаний.

Ранее сообщалось, что в Прикамье полиция предупредила об активизации мошенников в сети.

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