Сенатор Цеков: Зеленский сейчас в паническом настроении

Опрошенные RT спикеры прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что за происходящее в Харьковской области несёт ответственность «весь мир».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Зеленский не способен объективно оценить причины того конфликта, который сегодня происходит на Украине.

«Он совершенно не готов взять ответственность за происходящее на себя. Хотя его вина очень большая, мы все прекрасно понимаем, что за происходящим на Украине, за Зеленским и его командой стоят Соединённые Штаты Америки. Поэтому, если говорить о вине, то она полностью лежит на нём и на руководителях тех стран, которые развязали конфликт на Украине», — считает сенатор.

Он добавил, что Владимир Зеленский выдерживает «обвинительный курс» в отношении стран Евросоюза и НАТО.

«Он уже не знает, что ему сделать, чтобы помощь оказывали дальше и выделяли деньги и вооружение. При этом уже всем понятно, что даже если будут помогать, всё равно Украина проиграет. На мой взгляд, он сейчас в паническом настроении», — предположил Цеков.

Политолог Александр Дудчак заметил, что Зеленский «часто получает по носу» за несанкционированные заявления.

«То ему денег не хватает, то вооружений. Он боится (остаться без помощи. — RT) постоянно. Это даже отражается на его внешнем виде... Поэтому он пытается делать всё, что может со своей стороны, чтобы быть полезным», — объяснил собеседник RT.

По его мнению, данным интервью Владимир Зеленский пытается переложить ответственность за неудачи на фронте.

«Он заявлял и раньше, что если бы у них было больше вооружений и средств, то ситуация была бы другая. Это не новая песня. Он эту шарманку крутит давно уже», — заключил Дудчак.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что «весь мир виноват» в том, что сейчас происходит в Харьковской области, где продвигаются российские войска.

Такой комментарий он дал в интервью ABC.