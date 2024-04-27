В Курганской области рассказали о новых льготах для пострадавших от паводка

В правительстве Курганской области рассказали о дополнительных льготах для пострадавших от паводка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального кабмина.

«Дети из многодетных семей и семей участников СВО, чьи дома были подтоплены в результате ЧС, смогут бесплатно отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях Курганской области, а пожилые люди старше 70 лет — в санаториях региона», — отметили в областном правительстве.

Дополнительные меры поддержки для тех, кто оказался в сложной ситуации после ЧС, были приняты губернатором региона Вадимом Шумковым.

Ранее сообщалось, что жителям Курганской области, дома которых были подтоплены в результате паводка, предоставят дополнительные дни отпуска.