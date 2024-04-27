На Ямале рассказали о поддержке оленеводческих предприятий

В Ямало-Ненецком автономном округе шесть оленеводческих хозяйств получат губернаторскую субсидию.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Получатели поддержки могут направить средства субсидии на выплату заработной платы и страховых взносов, покупку топлива, кормов и лекарственных препаратов для животных, на оплату коммунальных, ветеринарных и банковских услуг», — рассказали в ведомстве.

Также оленеводческие предприятия смогут компенсировать расходы по сертификации продукции органического производства и сократить издержки на содержание 53 123 маркированных оленей.

Ранее сообщалось, что в Яр-Сале провели День оленевода, который считается одним из главных праздников Ямала. Он собрал более тысячи зрителей и участников.