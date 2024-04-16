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День оленевода прошёл на Ямале

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В Яр-Сале провели День оленевода, который считается одним из главных праздников Ямала. Он собрал более тысячи зрителей и участников.
День оленевода прошёл на Ямале
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает «Ямал 1».

Программа включала состязания в восьми видах спорта, разнообразные конкурсы.

Например, участники соревновались в гонках на оленьих упряжках на дистанции 1600 м, а также в прыжках через нарты.

«Наши спортсмены Ямальского района очень сильные, храбрые и высокие результаты показывают уже практически ежегодно. Это у нас уже 63-й Слёт оленеводов. Я уже работаю на данном виде спорта 13 лет, вообще в спорте. И поэтому наблюдаю только самые лучшие результаты», — заявила Татьяна Абидокова, главный секретарь 63-го Слёта оленеводов.

Ранее сообщалось, что геоэкологи Ямало-Ненецкого автономного округа составили карту Полярного Урала на языках коренных народов региона.

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