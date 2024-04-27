В России появится стратегия развития подшипниковой промышленности
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«В рамках союза предприятия отрасли вместе с профильным ведомством приступили к выработке стратегии развития подшипниковой промышленности на период до 2035 года», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Как отметил специалист, основная задача стратегии — объединить разработки отечественных заводов и обеспечить внутренний рынок ключевым компонентом для всех отраслей машиностроения.
«В этот документ должны войти специальные для отрасли мероприятия, которые позволят усилить наметившиеся позитивные тенденции и добиться максимального обеспечения российской промышленности именно отечественными подшипниками», — сказал Кулешов.
По его словам, документ планируется утвердить до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Московской области планируют запустить ещё около 120 проектов импортозамещения.