RT в Telegram
Подпишись

В России появится стратегия развития подшипниковой промышленности

Короткая ссылка
Председатель Союза производителей подшипников Алексей Кулешов рассказал о разработке стратегии развития подшипниковой промышленности.
В России появится стратегия развития подшипниковой промышленности
  • Gettyimages.ru

«В рамках союза предприятия отрасли вместе с профильным ведомством приступили к выработке стратегии развития подшипниковой промышленности на период до 2035 года», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, основная задача стратегии — объединить разработки отечественных заводов и обеспечить внутренний рынок ключевым компонентом для всех отраслей машиностроения.

«В этот документ должны войти специальные для отрасли мероприятия, которые позволят усилить наметившиеся позитивные тенденции и добиться максимального обеспечения российской промышленности именно отечественными подшипниками», — сказал Кулешов.

По его словам, документ планируется утвердить до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Московской области планируют запустить ещё около 120 проектов импортозамещения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить