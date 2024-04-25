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В Подмосковье запустят ещё 120 проектов импортозамещения

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В Московской области планируют запустить ещё около 120 проектов импортозамещения, заявила зампред правительства региона Екатерина Зиновьева.
В Подмосковье запустят ещё 120 проектов импортозамещения
  • © mii.mosreg.ru

Об этом сообщает 360.ru.

«Запуск этих проектов сможет создать почти 11 тыс. новых рабочих мест для жителей региона. Объём инвестиций превысит 105 млрд рублей. Эти проекты планируют реализовать в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, лёгкая и пищевая промышленность и другие», — сказала Зиновьева.

Данные о поддержке бизнеса доступны на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ознакомился с работой импортозамещающего предприятия во время поездки в Каневской район.

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