Власти Кубани рассказали о роли импортозамещающих промпредприятий в экономике региона
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Завод ремонтирует механизмы и узлы для сельхозтехники, также занимается металлообработкой и инструментальным производством, изготавливает запчасти и детали.
«Деятельность вашего предприятия имеет важное значение для агропромышленного комплекса, а также многих отраслей Краснодарского края и других регионов. В этой мастерской сохраняется большая экономика края — вы делаете детали и ремонтируете технику, незаменимую в сельском хозяйстве, занимаетесь импортозамещением», — отметил Кондратьев.
Услугами предприятия пользуются около 400 партнёров из всех регионов Южного федерального округа и за его пределами.
Ранее сообщалось, что к реестру «100% Подмосковье» присоединилось более 700 производителей.