Власти Кубани рассказали о роли импортозамещающих промпредприятий в экономике региона

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ознакомился с работой импортозамещающего предприятия во время поездки в Каневской район.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Завод ремонтирует механизмы и узлы для сельхозтехники, также занимается металлообработкой и инструментальным производством, изготавливает запчасти и детали.

«Деятельность вашего предприятия имеет важное значение для агропромышленного комплекса, а также многих отраслей Краснодарского края и других регионов. В этой мастерской сохраняется большая экономика края — вы делаете детали и ремонтируете технику, незаменимую в сельском хозяйстве, занимаетесь импортозамещением», — отметил Кондратьев.

Услугами предприятия пользуются около 400 партнёров из всех регионов Южного федерального округа и за его пределами.

Ранее сообщалось, что к реестру «100% Подмосковье» присоединилось более 700 производителей.