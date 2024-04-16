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Власти Кубани рассказали о роли импортозамещающих промпредприятий в экономике региона

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ознакомился с работой импортозамещающего предприятия во время поездки в Каневской район.
Власти Кубани рассказали о роли импортозамещающих промпредприятий в экономике региона
  • Gettyimages.ru
  • © Hans Neleman

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Завод ремонтирует механизмы и узлы для сельхозтехники, также занимается металлообработкой и инструментальным производством, изготавливает запчасти и детали.

«Деятельность вашего предприятия имеет важное значение для агропромышленного комплекса, а также многих отраслей Краснодарского края и других регионов. В этой мастерской сохраняется большая экономика края — вы делаете детали и ремонтируете технику, незаменимую в сельском хозяйстве, занимаетесь импортозамещением», — отметил Кондратьев.

Услугами предприятия пользуются около 400 партнёров из всех регионов Южного федерального округа и за его пределами.

Ранее сообщалось, что к реестру «100% Подмосковье» присоединилось более 700 производителей.

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