Прокуратура Нижневартовска проводит проверку по факту убийства мужчины подростком
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления, исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — заявили в прокуратуре.
Там также отметили, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что следственный отдел Нижневартовска СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в убийстве мужчины.