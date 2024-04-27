Прокуратура Нижневартовска проводит проверку по факту убийства мужчины подростком

В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура организовала проверку по факту убийства мужчины подростком в Нижневартовске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления, исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — заявили в прокуратуре.

Там также отметили, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что следственный отдел Нижневартовска СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в убийстве мужчины.