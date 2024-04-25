Челябинцы выберут тему для ледового городка

Челябинцам предложили принять участие в голосовании и выбрать концепцию ледового городка на площади Революции в 2025 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления культуры города.

На выбор жителям представили шесть тематик: «Остров сокровищ», «Приключения Маугли», «Герои произведений Н.К. Чуковского» и др.

По теме, которая наберёт большее количество голосов, подготовят проект, а в ноябре приступят к работам по созданию городка.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в рамках проекта «Активный гражданин» в Москве проходит голосование за лучшие аудиоэкскурсии по столичным паркам.