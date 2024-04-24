Почти половина студентов в России работают и учатся
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос, проведённый MAXIMUM Education совместно с форумом «Навигатор Карьеры».
Среди нашедших работу 31% сделали это с помощью сервисов по поиску вакансий, 25% — с помощью знакомых, 18% — с помощью учебного заведения. Ещё 15% утверждают, что им просто предложили работу.
По словам 79% участников исследования, они хотели бы, чтобы учебное заведение оказывало помощь учащимся в поиске работы.
Ранее сообщалось, что ЧелГУ откроет центр инженерных разработок.