ЧелГУ откроет центр инженерных разработок
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.
«Центр инженерных разработок, используя результаты фундаментальных исследований учёных ЧелГУ, сможет предложить промышленности региона новые решения важнейших задач», — заявил руководитель центра Сергей Ваулин.
Уточняется, что в ЦИР займутся разработкой новых материалов, конструкций и комплектующих. Специалисты центра смогут ставить и решать инженерные, прикладные и технические задачи, встраиваться в практико-ориентированное обучение и создавать опытные производства.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на территории Национального центра физики и математики (НЦФМ) Сарова продолжается строительство академгородка для студентов и учёных из разных субъектов страны.