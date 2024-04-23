ЧелГУ откроет центр инженерных разработок

В госуниверситете Челябинска (ЧелГУ) откроется центр инженерных разработок (ЦИР) для более продуктивного взаимодействия с предприятиями. Открытие центра запланировано на май.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Центр инженерных разработок, используя результаты фундаментальных исследований учёных ЧелГУ, сможет предложить промышленности региона новые решения важнейших задач», — заявил руководитель центра Сергей Ваулин.

Уточняется, что в ЦИР займутся разработкой новых материалов, конструкций и комплектующих. Специалисты центра смогут ставить и решать инженерные, прикладные и технические задачи, встраиваться в практико-ориентированное обучение и создавать опытные производства.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на территории Национального центра физики и математики (НЦФМ) Сарова продолжается строительство академгородка для студентов и учёных из разных субъектов страны.