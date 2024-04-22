Более 26 млрд рублей вложат в строительство студенческого кампуса в Сарове

В Нижегородской области на территории Национального центра физики и математики (НЦФМ) Сарова продолжается строительство академгородка для студентов и учёных из разных субъектов страны.

Об этом пишет сайт pravda-nn.ru.

Место строительства посетили члены комитета по науке и высшему образованию Госдумы России под руководством председателя комитета Сергея Кабышева.

Развивать научную инфраструктуру на территории НЦФМ начали в 2021 году. При подготовке плана будущей застройки были изучены десятки проектов кампусов мирового уровня.

Всего до 2027 года планируется построить 24 новых объекта: лаборатории, учебные корпуса, общежития, конгресс-центр и центр коллективного пользования. На развитие проекта направят порядка 26,7 млрд рублей, половина из них — инвестиции госкорпорации «Росатом».

Ранее в Самарской области рассказали подробности о международном межвузовском кампусе.