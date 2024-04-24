Мосгорсуд признал законным арест одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
- AFP
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Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
«Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.