Мосгорсуд признал законным арест одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд признал законным арест Назримада Лутфуллои — одного из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.