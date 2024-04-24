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Мосгорсуд признал законным арест одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

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Мосгорсуд признал законным арест Назримада Лутфуллои — одного из фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Мосгорсуд признал законным арест одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции. 

«Оставить апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.

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