Мэр Нижневартовска Кощенко выразил соболезнования в связи со смертью ветерана

Мэр Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Кощенко в соцсетях сообщил о смерти местного жителя, ветерана Великой Отечественной войны и литератора Ильи Полещука.

Об этом сообщает URA.RU.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Ильи Николаевича. Скорблю и разделяю горечь невосполнимой утраты», — написал глава города в своём Telegram-канале.

Илья Полещук был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию в апреле 1944 года. Службу проходил на Дальнем Востоке. Во время войны с Японией был специалистом радиосвязи. Он также написал более 20 литературных произведений.

Ранее сообщалось о смерти Героя Советского Союза Валерия Востротина. Во время войны в Афганистане он командовал 345-м гвардейским полком, в состав которого входила 9-я парашютно-десантная рота.