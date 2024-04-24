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Более трети россиян регулярно посещают спортзал

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Новое исследование показало, что более трети россиян (38,5%) регулярно занимаются в спортивном зале.
Более трети россиян регулярно посещают спортзал
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «АльфаСтрахование».

Так выяснилось, что занимаются спортом раз в неделю 22,2% респондентов, несколько раз в неделю — 28,4% опрошенных, несколько раз в месяц — 10,9%.

Вообще не занимаются спортом — 13% участников опроса.

Также стало известно, что нагрузку своему телу в течение всего года дают 26,9% опрошенных, летом — 44,6%, весной — 34,4% опрошенных.

Ранее фитнес-инструктор Арина Панкова посоветовала начинающим спортсменам с осторожностью выполнять упражнения в спортзале, особенно те, которые не отработаны до автоматизма и требуют сложных комбинаций.

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