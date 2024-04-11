Фитнес-инструктор Панкова посоветовала новичкам не увеличивать нагрузки резко
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Выполняя упражнения на координацию или баланс, новичок легко может получить травму, объяснила она в беседе с Радио Sputnik.
Кроме того, начинающим не стоит слишком резко увеличивать нагрузку и продолжительность тренировок, продолжила фитнес-тренер.
«Сразу брать большие веса даже не для новичка неправильно, увеличение нагрузки должно быть постепенным. Новичку должно быть комфортно, просто отрабатываем технику», — сказала Панкова.
Она рекомендовала тренироваться три раза в неделю от 40 минут до часа.
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