Тренер Бахтурина рассказала о главных ошибках при занятиях в спортзале

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Levita Акулина Бахтурина перечислила основные ошибки при занятиях в спортзале.

«Самая частая ошибка — это занятие в спортзале без тренера. Если нет специального образования и мир спорта — это нечто новое, то заниматься в зале без опытного наставника будет ошибкой», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, тренер поставит правильную технику выполнения упражнений, познакомит с оборудованием спортзала, пропишет грамотную программу занятий.

Ещё одной ошибкой эксперт назвала полное отсутствие разминки или разминку на беговой дорожке.

«Для того чтобы бегать, даже на низких скоростях, также необходимо подготовить своё тело. Поэтому прежде всего начинать тренировку в зале необходимо с суставной разминки. Затем постепенно увеличивать амплитуду движений. Только после разогрева можно перейти к беговой дорожке или приступать к упражнениям из основной программы», — пояснила Бахтурина.

Она добавила, что ошибочным будет и работать только с проблемными зонами, так как это приводит к дисбалансу нагрузок.

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