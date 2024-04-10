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Специалисты из Челябинска выехали в Курган для оценки качества воды

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В Курган приедут специалисты из Челябинска, чтобы проверить качество воды.
Специалисты из Челябинска выехали в Курган для оценки качества воды
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на челябинский Роспотребнадзор.

«Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области по поручению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой организована выездная работа мобильной лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» для оценки безопасности воды, подаваемой населению Курганской области в связи с паводком», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты мобильного лабораторного комплекса будут проводить исследования воды на вирусы и бактерии. 

Ранее группа ГУ МЧС по Челябинской области выехала в Курганскую область для оказания помощи населению в пострадавших от паводка районах.

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