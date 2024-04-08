Врач Лысенко посоветовала женщинам делать денситометрию после 40 — 45 лет

Герой Труда, главный врач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рекомендовала женщинам делать денситометрию после 40 — 45 лет.

«Женщинам после 40 — 45 лет необходимо не только контролировать паратгормон и ионизированный кальций крови, но ещё и делать такое исследование, как денситометрия, которое позволит определить плотность костей и профилактировать остеопороз и всё, что с этим связано, уже под контролем доктора», — цитирует эксперта ОТР.

По её словам, любые витаминные препараты — это лекарственные средства, и не стоит принимать их без рекомендации врача.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.