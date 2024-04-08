RT в Telegram
Подпишись

Врач Лысенко посоветовала женщинам делать денситометрию после 40 — 45 лет

Короткая ссылка
Герой Труда, главный врач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рекомендовала женщинам делать денситометрию после 40 — 45 лет.
Врач Лысенко посоветовала женщинам делать денситометрию после 40 — 45 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Chalirmpoj Pimpisarn

«Женщинам после 40 — 45 лет необходимо не только контролировать паратгормон и ионизированный кальций крови, но ещё и делать такое исследование, как денситометрия, которое позволит определить плотность костей и профилактировать остеопороз и всё, что с этим связано, уже под контролем доктора», — цитирует эксперта ОТР.

По её словам, любые витаминные препараты — это лекарственные средства, и не стоит принимать их без рекомендации врача.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить