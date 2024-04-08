РИА Новости: портреты пособников нацистов изъяты в ростовском музее казачества

В музейном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками» в Шолоховском районе Ростовской области в ходе обысков изъяты портреты нацистских пособников.

«На территории комплекса прошли обыски. Изъяты портреты нацистских пособников, а также литература, которая вызвала подозрение», — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Отмечается, что изъятая литература будет направлена на экспертизу.

По словам источника, к силовикам обратились граждане, в том числе участники СВО, которые просили проверить музей на предмет реабилитации нацизма.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма.