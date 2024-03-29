Москва возглавила 33 рейтинга городов и регионов России

Москва заняла первое место в 33 ведущих национальных рейтингах городов и субъектов России по итогам 2023 года.

Как сообщает НСН, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева отметила, что рейтинги являются важным инструментом в оценке результатов деятельности органов власти.

По её словам, с их помощью можно оценить качество реализации политики городского или регионального развития в целом и по отдельно взятым направлениям.

Багреева добавила, что значимым событием стало признание Регионального центра компетенций (РЦК) Москвы лучшим национальным центром компетенций страны по результатам реализации нацпроекта «Производительность труда».