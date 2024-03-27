В ЯНАО заявили о расширении возможностей использования реабилитационного сертификата

В Ямало-Ненецком автономном округе расширили возможности использования реабилитационного сертификата.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу департамента социальной защиты населения.

Теперь жители смогут получить такой сертификат при условии непрерывного проживания в регионе до рождения ребёнка в течение одного года.

«Раньше этот период составлял пять лет. Если ранее родители могли воспользоваться реабилитационным сертификатом в течение пяти лет после получения, то сейчас они вправе распоряжаться средствами до достижения ребёнком-инвалидом возраста 18 лет», — отмечается в сообщении.

Сроки перечисления средств реабилитационного сертификата родителю сократились с одного месяца до пяти рабочих дней.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии рассказали о соцвыплатах для семей работников АПК.