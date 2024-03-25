Более 130 тысяч квадратных метров жилья построят для программы реновации в Зюзине

В московском районе Зюзино в рамках комплексного развития территории для программы реновации построят жильё общей площадью 130,3 тыс. кв. м.

«Речь идёт об участках по адресам: Нахимовский проспект, рядом с домом 21, улица Азовская, вл. 28, Севастопольский проспект, вл. 61, к. 1, 2, улица Болотниковская, вл. 21. Планируется, что там построят более 130 тыс. кв. м жилой недвижимости в целях реализации программы реновации», — сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Реализация проекта позволит предоставить новые современные квартиры ориентировочно 3 тыс. москвичей.

«Жилая застройка будет полностью благоустроена, обеспечена транспортной и социально-бытовой инфраструктурой», — уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

В Москве за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жильё» нацпроекта «Жильё и городская среда» объём строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов вырос в два раза: с 3 млн до 5—7 млн кв. м в год.

Как заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, на месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино появятся новые городские кварталы — более 254 тыс. кв. м недвижимости — общественно-деловых, социальных, коммунальных объектов и жилья по программе реновации.