Путин: Россия была зависима во время президентства Бориса Ельцина
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В фильме Андрея Кондрашова «Белград» на телеканале «Россия 1» он ответил на вопрос об уходе России из Косова и влиянии на Ельцина.
«Россия была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических», — цитирует Путина РИА Новости.
Глава государства добавил, что на тот момент Россия утратила значительную часть суверенитета.
Ранее президент назвал огромной трагедией бомбардировку Югославии.