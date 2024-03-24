RT в Telegram
Подпишись

Путин: Россия была зависима во время президентства Бориса Ельцина

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была зависима, так как имелось много рычагов воздействия на первого президента Бориса Ельцина.
Путин: Россия была зависима во время президентства Бориса Ельцина
  • globallookpress.com

В фильме Андрея Кондрашова «Белград» на телеканале «Россия 1» он ответил на вопрос об уходе России из Косова и влиянии на Ельцина.

«Россия была в достаточно слабом состоянии и была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства добавил, что на тот момент Россия утратила значительную часть суверенитета.

Ранее президент назвал огромной трагедией бомбардировку Югославии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить