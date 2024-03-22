RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье поздравили ветерана войны Константина Федотова с 98-летием

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветерана Константина Федотова из Одинцова с днём рождения. Ему исполнилось 98 лет.
В Подмосковье поздравили ветерана войны Константина Федотова с 98-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«На фронт ушёл мальчишкой — в 15 лет служил в 139-й стрелковой дивизии, которая брала «безымянную высоту». В 1945 году Константин Сергеевич участвовал в Параде Победы на Красной площади», — написал губернатор.

По его словам, за боевые заслуги фронтовик был награждён орденами Славы II и III степеней, орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени.

В настоящее время Федотов является почётным гражданином Одинцовского городского округа.

Ранее RIA56 сообщало, что мэр Бузулука (Оренбургская область) Владимир Песков поздравил участника Великой Отечественной войны Василия Яковлева с 99-м днём рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить