В Подмосковье поздравили ветерана войны Константина Федотова с 98-летием
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал главы региона.
«На фронт ушёл мальчишкой — в 15 лет служил в 139-й стрелковой дивизии, которая брала «безымянную высоту». В 1945 году Константин Сергеевич участвовал в Параде Победы на Красной площади», — написал губернатор.
По его словам, за боевые заслуги фронтовик был награждён орденами Славы II и III степеней, орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени.
В настоящее время Федотов является почётным гражданином Одинцовского городского округа.
Ранее RIA56 сообщало, что мэр Бузулука (Оренбургская область) Владимир Песков поздравил участника Великой Отечественной войны Василия Яковлева с 99-м днём рождения.