В Подмосковье поздравили ветерана войны Константина Федотова с 98-летием

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил ветерана Константина Федотова из Одинцова с днём рождения. Ему исполнилось 98 лет.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«На фронт ушёл мальчишкой — в 15 лет служил в 139-й стрелковой дивизии, которая брала «безымянную высоту». В 1945 году Константин Сергеевич участвовал в Параде Победы на Красной площади», — написал губернатор.

По его словам, за боевые заслуги фронтовик был награждён орденами Славы II и III степеней, орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени.

В настоящее время Федотов является почётным гражданином Одинцовского городского округа.

Ранее RIA56 сообщало, что мэр Бузулука (Оренбургская область) Владимир Песков поздравил участника Великой Отечественной войны Василия Яковлева с 99-м днём рождения.