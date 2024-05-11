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Enagás: Россия в апреле заняла второе место по объёму поставок газа в Испанию

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Россия в апреле стала второй по поставкам сжиженного природного газа в Испанию.
Enagás: Россия в апреле заняла второе место по объёму поставок газа в Испанию
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «ПРАЙМ» со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás.

Первое место занял Алжир, на третьем — США.

Согласно данным Enagás, Россия экспортировала почти 20% от общего количества газа, Алжир — более 46%, США — 8%.

В феврале российский вице-премьер Александр Новак допустил, что Россия может к 2030 году нарастить производство СПГ на Сахалине до 15 млн т за счёт базы проекта «Сахалин-1».

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