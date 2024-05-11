В Британии экоактивистки пытались разбить витрину, где хранят хартию вольностей
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Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на лондонскую полицию.
«Двум женщинам старше 80 лет были предъявлены обвинения», — говорится в материале.
В апреле полиция Амстердама задержала более 100 экологических активистов из организации Extinction Rebellion.
В Нидерландах полиция задержала шведскую активистку по борьбе с изменением климата Грету Тунберг на несанкционированной акции протеста в Гааге.