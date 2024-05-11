RT в Telegram
Подпишись

В Британии экоактивистки пытались разбить витрину, где хранят хартию вольностей

Короткая ссылка
Две экоактивистки попытались разбить защитную стеклянную витрину, в которой в Британской национальной библиотеке хранится Великая хартия вольностей.
В Британии экоактивистки пытались разбить витрину, где хранят хартию вольностей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на лондонскую полицию.

«Двум женщинам старше 80 лет были предъявлены обвинения», — говорится в материале.

В апреле полиция Амстердама задержала более 100 экологических активистов из организации Extinction Rebellion.

В Нидерландах полиция задержала шведскую активистку по борьбе с изменением климата Грету Тунберг на несанкционированной акции протеста в Гааге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить