NOS: Грету Тунберг задержали на акции протеста в Гааге

В Нидерландах полиция задержала шведскую активистку по борьбе с изменением климата Грету Тунберг на несанкционированной акции протеста в Гааге.

Об этом информирует телеканал NOS.

Как сказано в материале, демонстранты из организации Extinction Rebellion намеревались перекрыть трассу А12, которая соединяет политическую столицу Нидерландов с другими крупными городами, в том числе Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом.

Полицейские остановили несколько сотен активистов, когда они попытались выйти на шоссе А12.

Демонстранты начали блокировать дороги, полиция начала их задерживать. Среди них оказалась Тунберг.

13 ноября газета Daily Mail писала, что мужчина отобрал микрофон у Тунберг в ходе климатического митинга в Амстердаме.