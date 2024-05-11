Варшаву пригласили участвовать в приватизации промышленных объектов Украины

Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что провёл встречу с заместителем главы Министерства государственных активов Польши Яцеком Бартминским.

«Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности в химической и титановой отраслях. Польская сторона рассматривает и направление food industry, а именно комбинаты хлебопродуктов», — приводит пресс-служба организации его слова.

В конце 2023 года Коваль заявил, что порядка 1 тыс. частных объектов планируется приватизировать на Украине.

По его словам, соответствующие деньги, которые предполагается выручить за счёт приватизации, уже заложены в законе о государственном бюджете.