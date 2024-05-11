RT в Telegram
Подпишись

Варшаву пригласили участвовать в приватизации промышленных объектов Украины

Короткая ссылка
Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что провёл встречу с заместителем главы Министерства государственных активов Польши Яцеком Бартминским.
Варшаву пригласили участвовать в приватизации промышленных объектов Украины
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности в химической и титановой отраслях. Польская сторона рассматривает и направление food industry, а именно комбинаты хлебопродуктов», — приводит пресс-служба организации его слова.

В конце 2023 года Коваль заявил, что порядка 1 тыс. частных объектов планируется приватизировать на Украине.

По его словам, соответствующие деньги, которые предполагается выручить за счёт приватизации, уже заложены в законе о государственном бюджете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить