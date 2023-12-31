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Коваль: порядка тысячи частных объектов планируется приватизировать на Украине

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Глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль в эфире телеканала «Рада» заявил, что порядка 1 тыс. частных объектов планируется приватизировать на Украине.
Коваль: порядка тысячи частных объектов планируется приватизировать на Украине
  • AP

По его словам, соответствующие деньги, которые предполагается выручить за счёт приватизации, уже заложены в законе о государственном бюджете.

«Мы в 2023 году имеем прибыль в 3,3 млрд гривен от приватизации, это 431 объект на данный момент. На 2024 год план — 4 млрд гривен от приватизации. Мы обрабатываем объекты для приватизации, это примерно 1 тыс. объектов», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Коваль, среди указанного «госимущества» 678 объектов, активы которых якобы принадлежат российским предпринимателям.

В июле премьер Украины Денис Шмыгаль поручил фонду госимущества продолжить малую и начать большую приватизацию в стране.

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