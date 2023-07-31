Украинский премьер Шмыгаль заявил о планах начать большую приватизацию в этом году

Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил фонду госимущества продолжить малую и начать большую приватизацию в стране в этом году.

Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас в управлении государства находится свыше трёх тысяч объектов, 109 из них имеют статус «стратегические». Ещё более 600 предприятий останутся под управлением государства до конца военного положения.

«Это потенциальные проекты для инвесторов, добавленная стоимость, новые рабочие места. Для этого такие объекты должны быть в дальнейшем выставлены на прозрачные электронные аукционы», — отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Киев получил более $25 миллиардов международной финансовой помощи с 2023 года.