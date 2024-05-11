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На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность

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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность
  • РИА Новости

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что из-за атаки украинского беспилотника в регионе погиб человек.

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