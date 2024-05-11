МВД Армении: в Ереване задержаны 48 участников акций протеста
- AFP
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Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД Армении.
С утра субботы, 11 мая, в Ереване возобновились акции неповиновения сторонников движения «Тавуш во имя родины», требующего отставки правительства.
Ранее сообщалось, что участники протестов в Ереване продолжают требовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Требования о срочной отставке армянского премьера прозвучали 9 мая во время митинга против односторонней делимитации границы с Азербайджаном.