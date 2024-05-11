МВД Армении: в Ереване задержаны 48 участников акций протеста

Полиция задержала в Ереване 48 участников акций протеста.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД Армении.

С утра субботы, 11 мая, в Ереване возобновились акции неповиновения сторонников движения «Тавуш во имя родины», требующего отставки правительства.

Ранее сообщалось, что участники протестов в Ереване продолжают требовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Требования о срочной отставке армянского премьера прозвучали 9 мая во время митинга против односторонней делимитации границы с Азербайджаном.